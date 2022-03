Incidente a Cisterna, coinvolte 3 auto. Tra i feriti un bambino trasportato in elimbulanza a Roma

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 19 marzo, lungo via Roma a Cisterna. Diverse le persone che sarebbero rimaste ferite, da quanto si apprende 6, tra cui anche un bambino.

Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Civitona e ha visto coinvolte tre vetture; sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale insieme anche ai carabinieri e ai sanitari del 118. Dalle prime informazioni a disposizione il bimbo rimasto ferito è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Via Roma, per consentire i soccorsi e i rilievi di rito, è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Come suggeriscono dal Comune attraverso i propri canali social, per chi proviene da Roma si consiglia via dei Cinque Archi in direzione Velletri o Via di Nettuno (nel Comune di Velletri) in direzione Campoverde. Per le provenienze da Cisterna verso Campoleone, via Roma rimane chiusa all'altezza di Via Giovanni XXIII e Via Tito Livio.