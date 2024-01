Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 24 gennaio, a Latina in cui sono rimaste ferite tre persone. E’ accaduto poco dopo le 21 in via Sabotino, nei pressi dell’incrocio con via Nascosa.

Da quanto si apprende sono state coinvolte due auto, una Mercedes e un’Audi, che si sono scontrate per cause al momento ancora al vaglio delle forze dell’ordine che ieri sera hanno subito raggiunto il luogo del sinistro appena giunta la segnalazione che lanciava l’allarme. Dopo l’impatto una delle due vetture è finita sul cordolo mentre l’altra è andata fuori strada. Tre i feriti; una delle persone coinvolte è rimasta incastrata nell’abitacolo e per estrarla è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Affidata alle cure dei sanitari del 118 è stata poi trasportata in ospedale insieme agli altri due feriti.

I vigili del fuoco hanno operato anche per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti dell’incidente, mentre i rilievi sono stati effettuati dalla polizia. Da ricostruire la dinamica del sinistro.