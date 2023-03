Incidente in viale Le Corbusier, Smart ribaltata alla rotonda: ferito un giovane di 20 anni

Pauroso incidente questa mattina alla rotatoria di viale Le Corbusier a Latina. Dalle prime informazioni si tratta di un sinistro autonomo in cui è rimasta coinvolta una Smart intorno alle 7 di oggi, domenica 12 marzo.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco oltre alla polizia locale che ha svolto i rilievi di rito e che ora dovrà lavorare per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Proprio all’altezza della rotonda, sotto la Pontina, la vettura si è ribaltata rimanendo poi su un fianco nel pieno della rotatoria. Giunti sul posto i vigili del fuoco, arrivati dalla sede centrale del capoluogo, hanno dovuto operare per estrarre dall’abitacolo un ragazzo di 20 anni rimasto ferito e che, soccorso dai sanitari del 118, è stato poi portato in ospedale, e per la messa in sicurezza della vettura.

Sull’incidente sono ora in corso gli accertamenti da parte della polizia locale.

Nella serata di ieri un altro incidente si era verificato sempre a Latina ma questa volta in via Piave in cui è rimasto ferito un uomo di 56 anni.