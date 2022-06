Investita a Cori, dolore per la morte di Viridiana Rotondi: “Impossibile dimenticarti”

E’ grande il dolore per la morte di Viridiana Rotondi, la 47enne runner romana deceduta in seguito all’incidente che si è verificato all’alba di domenica 29 maggio a Cori. La donna stava facendo jogging quando, lungo via Madonna delle Grazie, è stata investita da un’auto che poi si è allontanata senza prestarle soccorso.

Nel pomeriggio di ieri i medici dell’ospedale Santa Maria Goretti dove era stata ricoverata hanno dichiarato il decesso. Una notizia che ha gettato nello sconforto quanti conoscevano la 47enne, che lascia una figlia di 10 anni, e che per tre lunghi giorni avevano pregato per lei e lottato insieme a lei. “È agghiacciante rendersi conto quanto può essere sottile la linea tra la vita e la morte, tra la gioia e lo sconforto, tra la felicità e la disperazione. Viridiana Rotondi stava facendo una delle cose che le piacevano di più, stava correndo, sicuramente felice di essersi svegliata presto per poter affrontare il suo allenamento quotidiano. Una macchina, un guidatore distratto o forse peggio, che neanche ha avuto il coraggio di fermarsi, ed una vita che vola via. Ci stringiamo attorno alla famiglia, al suo Club, il Lazio Olimpia Runner, ed a tutti coloro che hanno gioito con lei al termine di una gara. Il sorriso di Viridiana rimarrà per sempre nei nostri cuori": scrivono sulla pagina Facebook ufficiale gli organizzatori di Roma Appia Run che hanno voluto renderle omaggio.

Ed è solo uno dei tantissimi messaggi che sono stati lasciati in queste ore sui social. Listata a lutto la bacheca Facebook della società Laziolimpia Runners Team asd: "Impossibile dimenticarti. Ciao Viri, amica nostra” scrivono.

Cordoglio è stato espresso anche dalla S.S. Lazio Atletica Leggera. “Accogliamo con grande dolore la notizia che Viridiana, vittima di un pirata della strada, purtroppo non c'e l'ha fatta. La SS Lazio Atletica Leggera è vicina alla famiglia, alla sua squadra, la Lazio Olimpia runners Team e a tutti quelli che, anche tra i nostri atleti, hanno condiviso con lei dei bellissimi momenti di sport sia come runner e sia come tifosissima della nostra Lazio”.