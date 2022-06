Treno deragliato a Roma, fine settimana di disagi per i viaggiatori anche sulla Roma- Napoli via Formia

E' ancora caos questa mattina, sabato 4 giugno, sulle linee ferroviarie, a causa dell'incidente che ieri il treno AV Torino Napoli, arrestato in galleria nei pressi di Roma per lo svio di una locomotiva di coda. Trenitalia fa sapere che il traffico resta sospeso anche oggi sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli e sulla linea Roma- Pescara. Ma i disagi non mancano anche per i regionali.

Per i prossimi giorni i treni AV sono instradati su percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma-Napoli via Cassino e via Formia, con maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e 60 minuti. Sul percorso alternativo via Formia i convogli non fermano a Napoli Afragola e per coprire la tratta è stato attivato un servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale, mentre i treni lungo la linea via Formia effettuano la fermata a Roma Tiburtina anziché Roma Termini.

Trenitalia comunica inoltre che alcuni treni Intercity effettuano la fermata a Campoleone, mentre i regionali Roma- Napoli via Formia e Roma- Nettuno possono subiire ancora variazioni, cancellazioni e limitazioni nel percorso.