Incidenti in aumento nel 2022: aumentano le vittime a Roma e Latina

Nelle 107 province d'Italia il numero di incidenti stradali, morti e feriti torna purtroppo ai livelli del periodo pre pandemico: 165.889 sinistri (454 al giorno), 3.159 morti, 223.475 feriti (612 al giorno). Sono questi i numeri registrati nel corso del 2022 secondo i dati raccolti in un'indagine elaborata da Aci-Istat. Nel 2021 i sinistri stradali con feriti sono stati invece complessivamente 151.875, 172.183 nel 2019 (-3,7%); i decessi nel 2021 2.875 (+9,9%), 3.173 nel 2019. Rispetto al 2019 53 province su 107 hanno fatto registrare un aumento del numero dei morti sulle strade. In altre 53 invece il numero è diminuito.

Se si prende in considerazione il numero delle vittime sulle strade in valore assoluto, che ammonta 3.159 per il totale nazionale, registrano un peggioramento le province di Roma (+33) e Latina (+18), che fanno del Lazio la regione con il più alto aumento di morti rispetto al 2019 (+44). Peggiorano anche Novara e Foggia (+15) mentre migliorano Brescia (-20), Modena (-17), Forlì-Cesena e Venezia (-16). Osservando i dati delle vittime della strada in valore percentuale, le province con gli incrementi maggiori, rispetto al 2019, sono: Oristano (+180%; 14 morti nel 2022, 12 nel 2021 e 5 nel 2019), Aosta (+150%; 10 morti nel 2022, 1 nel 2021 e 4 nel 2019) e Novara (+79%: 34 morti nel 2022, 19 nel 2021 e 19 nel 2019). Migliorano Vibo Valentia (-67%; 3 morti nel 2022, 6 nel 2021 e 9 nel 2019), Biella (-63%; 3 morti nel 2022, 13 nel 2021 e 8 nel 2019), Reggio Calabria e Gorizia (-60%; rispettivamente 10 morti nel 2022, 22 nel 2021 e 25 nel 2019 e 4 morti nel 2022, 10 nel 2021 e 10 nel 2019).

In valore assoluto tra le Regioni il maggiore incremento di vittime è registrato nel Lazio (+44), in Sardegna (+29) e in Puglia (+19). La maggiore diminuzione di vittime è in: Emila Romagna (-41), Lombardia (-36) e Calabria (-30).

Il 2022 è caratterizzato dunque da una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, anche dell’incidentalità stradale, dopo gli anni in cui la pandemia ha visto la sua fase più acuta. Rispetto al 2021 gli incidenti e gli infortunati fanno registrare, nel complesso, una crescita, con aumenti che si concentrano soprattutto nel periodo da gennaio a luglio, mentre negli stessi mesi del 2021 erano ancora in vigore misure per la limitazione del traffico e degli spostamenti per il contenimento del virus.