Nel 2022 544 incidenti stradali, di cui 18 mortali: il bilancio della Polstrada

?Sono ben 544 gli incidenti stradali rilevati dalla polizia stradale di Latina nel corso del 2022. Il dato è stato reso noto in un bilancio complessivo dell'attività condotta dal comando provinciale nel corso dell'intero anno appena passato.

Dei 544 sinistri, 18 hanno avuto esito mortale, con altrettante persone decedute. Sono stati invece 363 gli incidenti con lesioni, che hanno fatto registrare 461 feriti. Infine, si sono contati 163 sinistri con soli danni alle cose.

Nel dettaglio, il comando provinciale della polstrada ha individuato anche le arterie più pericolose del territorio pontino, quelle in cui si è verificato il numero maggiore di incidenti. Il primato spetta ancora purtroppo alla Pontina, che fatto registrare nel 2022 220 scontri totali, di cui tre con esito mortale e 132 con feriti. Segue la via Appia, con 45 sinistri, di cui due mortali e 30 con feritI, poi la SS7 Diramazione-Raccordo con 11 incidenti e un morto; la Monti Lepini con 6 incidenti e 5 persone ferite; la Flacca con 29 incidenti, un mortale e 21 scontri con feriti; la SS630 Ausonia ha fatto registrare invece tre incidenti di cui due con feriti e uno mortale. Un discorso a parte meritano poi le Migliare, strade provinciali, dove si contano in totale 75 incidenti, 13 con soli danni, 55 con feriti e 5 mortali.

Sulle strade comunali infine i sinistri rilevati dalla polizia stradale sono stati 157, 108 con feriti e 5 mortali. In questo conteggio il triste primato è del comune di Latina, che ha registrato 86 incidenti, seguito da Terracina con 20, da Fondi con 13, da Gaeta con 9 e poi da Formia con 8.