Salvataggi in serie, i complimenti del comandante della guardia costiera alla giovane bagnina

Continuano i complimenti nei confronti di Noemi Marangon la 19enne bagnina di Pontinia che venerdì scorso a Sabaudia ha salvato quattro bagnanti che erano in difficoltà nella zona della Bufalara. Anche l’ufficio circondariale marittimo guardia costiera di Terracina ha voluto porgere i complimenti alla giovane assistente bagnanti protagonista dei numerosi interventi.

Nel pomeriggio di martedì 25 luglio, la giovane è stata ricevuta dal comandante, che ha voluto ringraziarla per la professionalità e l’abnegazione dimostrata nel corso della sua attività lavorativa. La figura dell’assistente bagnanti rappresenta infatti sui litorali un presidio di sicurezza di prossimità di indiscusso valore, nonché il primo anello della catena del soccorso sotto costa, come è stato dimostrato in occasione degli eventi che hanno visto protagonista la ragazza. E' un tema che assume particolare rilievo per la Guardia Costiera, che è costantemente impegnata nel coordinamento delle attività di salvataggio della vita umana in mare, ma è anche competente al rilascio delle abilitazioni al salvamento acquatico in mare dopo il superamento di dedicate prove d’esame da parte dei candidati.