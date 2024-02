Il monito della questura ai giovani: così il mercato della droga alimenta la mafia anche in provincia

Qual è il ruolo del consumatore di droga nell'economia delle mafie? Nell'analisi del fenomeno spesso non si tiene conto delle conseguenze che implicano l'acquisto e il consumo al dettaglio di stupefacenti. Implicazioni spesso ignorate dagli stessi consumatori e dai giovani. Così, nell'ambito delle iniziative sulla legalità, la questura ha affrontato questo tema da un punto di vista inedito con gli studenti dell'istituto superiore Pacinotti di Fondi. Il ciclo di cinque incontri si è concluso ieri, giovedì 1 febbraio, e ha permesso agli studenti di entrare nel vivo del problema.

La mafia si è evoluta sul territorio anche con investimenti di capitali illeciti, ma il pilastro della sua economia resta legato agli stupefacenti, il cui traffico è possibile solo attraverso un’organizzazione criminale ben strutturata e ramificata. "Proprio per rompere nell’immaginario collettivo l’idea che la droga possa nuocere solo a chi ne fa uso - spiegano dalla questura - è stata rappresentata tutta la filiera che la porta alle piazze finali, partendo dalla sua produzione e seguendone le varie rotte, come un filo rosso fatto di sfruttamento, sofferenza e sangue. Tutte le narrazioni sono state corredate da materiale fotografico, perché potessero restare indebili certe immagini nelle menti dei ragazzi. Si è cominciato con il raccontare la condizione di vita dei bambini costretti a lavorare nei campi, delle loro famiglie e dello sfruttamento a ui sono sottoposte da una mafia feroce - si legge ancora in una nota - Si è raccontato di come donne giovanissime lavorino per ore ed ore nelle raffinerie, spesso nude, per evitare che possano occultare la sostanza, prive di ogni elementare diritto; del ruolo di ragazzini strappati all'infanzia al soldo delle bande criminali in alcuni paesi dell’Asia e del centro/sud America. Poi, attraverso fatti di cronaca veri, la storia dei poliziotti in servizio uccisi dai trafficanti".

E ancora, la morte dei giudici Falcone e Borsellino e delle loro scorte, insieme a quella di altre persone che hanno combattuto per la legalità. "Chi consuma e chi vende droga - scrive la questura - diventa un piccolo azionista di questo mercato malato e della mafia, che prospera su questa economia distorta con un costo umano incalcolabile". Ogni incontro con gli studenti si è concluso con la proiezione del cortometraggio "L'appello", realizzato a 25 anni dalle stragi di mafia di Capaci e via D'Amelio a Palermo. Infine, l'invito della polizia di Stato ai più giovani: "La lotta contro la mafia e il suo intricato legame con la droga è una sfida di tutti i giorni, che i giovani di Fondi sono chiamati a raccogliere, diventando ambasciatori di legalità".