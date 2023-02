Incrocio pericoloso senza segnaletica: chiesto l'intervento di Prefettura e polizia locale

La pericolosità dell’incrocio tra via del Saraceno e strada della Chiesuola, privo di segnaletica orizzontale e verticale, è stata segnalata dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada a Prefettura e polizia locale.

La onlus, quale Ente no profit che persegue, tra l’altro, lo scopo di tutelare i diritti civili e le vittime della strada svolgendo a tal fine ogni attività utile a prevenire pericoli per la circolazione e l’incolumità degli utenti delle strade, ha scritto a Prefettura e polizia locale chiedendo un intervento urgente. In particolare ha segnalato l’assenza di segnaletica orizzontale (lo stop) all’incrocio tra via del Saraceno e strada della Chiesuola (strada classificata dalla Provincia come ad alta incidentalità) e l’assenza di segnaletica verticale (Stop - Dare precedenza) 150 metri prima della stesa intersezione stradale.

“Le criticità - si legge nella nota inviata - rappresentano un notevole pericolo per gli utenti della strada e il forte rischio di incidenti gravi. Come anzidetto la strada della Chiesuola è classificata al alta incidentalità, come da cartellonistica della Provincia Latina. Si chiede pertanto un intervento immediato per ripristinare lo stato dei luoghi, considerato estremamente urgente”.