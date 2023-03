Incrocio pericoloso, la Prefettura scrive a Provincia e Comune: “Intervenire subito”

Non si è fatto attendere l’intervento della Prefettura di Latina circa la pericolosità dell’incrocio di via del Saraceno a Latina, dopo la segnalazione giunta la scorsa settimana dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada.

Dagli uffici di piazza della Libertà, infatti, è partita una nota alla Provincia e al Comune di Latina (per quanto di competenza) con cui i due Enti vengono sollecitati a intervenire per superare le criticità dell’incrocio tra via del Saraceno e strada della Chiesuola, privo di segnaletica orizzontale e verticale, atteso che l’incrocio ricade su un tratto che viene definito “ad alta incidentalità”.

“Ancora una volta la Prefettura di Latina si è dimostrata molto sensibile alla tematica della sicurezza stradale, cogliendo le nostre segnalazioni e attivandosi fattivamente” hanno commentato dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada che, quale Ente no profit, persegue, tra l’altro, proprio lo scopo di tutelare i diritti civili e le vittime della strada svolgendo ogni attività utile a prevenire pericoli per la circolazione e l’incolumità degli utenti delle strade