Incrocio pericoloso e senza segnaletica: chiesto l’intervento di Prefettura e polizia locale

Incrocio pericoloso e privo di segnaletica sia orizzontale che verticale: siamo in via Moncenisio, e l’intersezione è quella con via Pionieri della Bonifica nella zona di Campo Boario a Latina.

La segnalazione arriva dall'Associazione Familiari e Vittime della Strada, Ente sempre molto attivo su queste tematiche che persegue, tra l’altro, lo scopo di tutelare i diritti civili e le vittime della strada svolgendo per questo ogni attività utile a prevenire pericoli per la circolazione e l’incolumità degli utenti delle strade

In seguito alle numerose segnalazioni e richieste da parte dei cittadini, l’associazione ha scritto quindi a Prefettura e polizia locale mettendo in evidenza la pericolosità dell’incrocio e chiedendo interventi. “Si segnala in generale - si legge nella missiva - l’assenza di segnaletica orizzontale e verticale, nello specifico l’assenza di cartellonistica recante il segnale del dare precedenza. Inoltre sullo spartitraffico è presente un palo della cartellonistica, senza segnale, che rappresenta una notevole insidia in particolar modo per le due ruote”.

Già nei mesi scorsi l’associazione era intervenuta mettendo in evidenza situazioni pericolose come ad esempio grosse buche mettevano a rischio degli utenti della strada a cui hanno fatto seguito interventi da parte delle istituzioni per il ripristino della sicurezza.