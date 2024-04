Spari a Sezze: indagini serrate dei carabinieri, la giovane ferita è stata operata

Continuano le indagini e le ricerche dei carabinieri di Latina per catturare la persona che, nella serata di sabato 27 aprile, in zona Ferro di cavallo, nel comune di Sezze, ha esploso un colpo d'arma da fuoco che ha colpito una ragazza. Il proiettile, rimbalzando a terra, ha infatti ferito una 20enne del luogo raggiungendola a una gamba.

Come ricostruito dai militari il colpo sarebbe partito nel corso di una rissa scoppiata in paese tra bande rivali. Il colpo è partito e la giovane è rimasta ferita per sbaglio. Trasportata immediatamente in ambulanza all'ospedale Goretti di Latina, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il proiettile. Ora la 20enne si trova in buone condizioni di salute ma è ancora ricoverata e ha una prognosi di 30 giorni.

Le indagini dei carabinieri proseguono a ritmo serrato per ricostruire cosa è accaduto sabato sera e per rintracciare il responsabile che ha impugnato l'arma e sparato, ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma da sparo e lesioni personali.