Fiamme nell'autoparco: indagini serrate, non si esclude l'atto doloso

Sono in corso indagini serrate sul rogo che ha distrutto, nella notte del 4 giugno, diversi mezzi della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti nel comune di San Felice Circeo. Otti i camion andati a fuoco, di proprietà della società Rieco spa, tutti parcheggiati vicini all'interno dell'area dell'autoparco comunale di via della Pineta. Un rogo particolarmente violento ed esteso, che ha messo in allarme i residenti della zona e che ha richiesto lunghe ore di lavoro da parte delle squadre dei vigili del fuoco.

Terminate le operazioni di spegnimento, andate avanti fino all'alba di ieri, e messa in sicurezza l'area sono iniziati i sopralluoghi e tutti gli accertamenti necessari a fare luce sull'origine dell'incendio. Le verifiche sono tuttora in corso, sia attraverso rilievi tecnici alla ricerca di eventuali inneschi sia attraverso l'acquisizione e l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un atto doloso.

Dalle prime indiscrezioni trapelate sarebbe emerso infatti che una parte della recinzione esterna dell'autoparco sarebbe stata tagliata e che le telecamere abbiano immortalato un uomo aggirarsi vicino all'area. I militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire con esattezza il quadro. Intanto, già nella giornata di ieri, la sindaca Monia Di Cosimo si è espressa condannando l'episodio, ringraziando le forze dell'ordine e i vigili del fuoco e dichiarando che l'amministrazione confida nell'operato degli investigatori e degli inquirenti per fare luce sulle cause del rogo.