Il terribile racconto dopo l’aggressione: “Mi hanno dato fuoco mentre dormivo alla stazione”

“Mi hanno dato fuoco mentre dormivo alla stazione”: è il terrible racconto fatto da un un indiano di 42 anni vittima di una aggressione avvenuta nei pressi dello scalo ferroviario Padiglione ad Anzio in pieno giorno.

I fatti nella mattinata di ieri, venerdì 26 aprile, quando poco prima delle 9, secondo quanto raccontato da lui nella sua denuncia, l’uomo senza fissa dimora è stato avvicinato da ignoti che dopo averlo cosparso di liquido infiammabile hanno tentato di dargli fuoco mentre dormiva in un giaciglio di fortuna alla stazione.

Il 42enne è riuscito comunque ad alzarsi e a fuggire salendo su un treno a bordo del quale ha raggiunto la stazione Villa Claudia dove è sceso chiedendo aiuto ai passanti. Soccorso da un'ambulanza è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso, ma non in pericolo di vita; ha riportato ustioni al torace e alle gambe.

E' stato lo stesso 42enne a raccontare quanto accaduto agli agenti del Commissariato di Anzio che hanno avviato le indagini. Elementi utili per risalire ai responsabili potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.