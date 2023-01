Fuga dalla polizia e inseguimento, in auto nascondevano tre chili di oppio

Nascondevano nell’auto circa tre chili di bulbi di papavero da oppio i tre giovani di origini indiane che nel pomeriggio di ieri si sono resi protagonisti della rocambolesca fuga, terminata con un incidente, tra Borgo Piave e viale Le Corbusier a Latina.

Questo quanto sarebbe emerso nel corso dei primi accertamenti che sono stati condotti dalla polizia subito dopo che i tre ragazzi sono stati bloccati al termine di un inseguimento.

I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 gennaio, quando i tre occupanti di una Fiat Punto di colore grigio hanno forzato il posto di blocco della polizia lungo via Piave, alle porte del capoluogo pontino. Ne è nato un inseguimento proseguito poi lungo via Vespucci e fino alla rotonda con viale Le Corbusier dove il conducente ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada e andando a impattare contro il marciapiede.

Fuga finita per i tre giovani che hanno cercato di scappare a piedi ma sono stati bloccati dagli agenti e portati in Questura per essere ascoltati. Sequestrata l’auto è stata sottoposta ai primi accertamenti che hanno permesso di trovare la droga.