Camion forza un posto di blocco e fugge: inseguimento e spari nella notte nel sud pontino

Scene da film nella notte nel sud pontino, dove un camion ha forzato un posto di blocco innescando un inseguimento che si è concluso poi nel territorio di Fondi.

Sono ancora poche le informazioni a disposizione, ma secondo quanto si apprende il mezzo pesante non si è fermato all’alt intimato dalle forze dell’ordine impegnate in un servizio di controllo del territorio nella zona di Formia. Il camion si è dato alla fuga tallonaato da polizia e carabinieri; durante l’inseguimento, stando a quanto emerso, sarebbero stati esplosi anche dei colpi di pistola per intimare all’autista di arrestare la sua corsa.

Corsa che è poi terminata sul litorale di Fondi, in zona Sant'Anastasia, dove il mezzo pesante ha avuto un incidente e con l’uomo al volante che sarebbe poi stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Sono ora in corso le indagini dei militari dell'Arma, volte anche a capire il motivo che ha indotto l'uomo alla fuga. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.