Insulta e inveisce contro i carabinieri all’interno della caserma

Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate: questi i reati per i quali è stata denunciata una donna di 58 anni ad Aprilia.

I fatti nella giornata di giovedì 18 aprile nella città nel nord della provincia pontina. Come riferito dall’Arma, la 58enne, già sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre si trovava all’interno della caserma di Aprilia per presentare un’istanza di variazione oraria per la sottoposizione di cui è colpita, ha inviato a inveire contro i militari e l’Istituzione proferendo parole ingiuriose e diffamatorie riguardo l’onore e il prestigio dell’Arma dei carabinieri.

Per lei è quindi scattata la denuncia.