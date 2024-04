Il fisioterapista al giudice: "Mai abusato sessualmente delle pazienti"

Ha risposto alle domande del giudice respingendo tutte le accuse Biagio Marsella, il fisioterapista di Fondi accusato di una violenza sessuale nei confronti di alcune donne sue pazienti una delle quali minorenne.

Il 29enne, che si trova agli arresti domiciliari ed è assistito dagli avvocati Alfonso Falcone e Maria Letizia Bortone, questa mattina è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario e nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha negato di avere abusato delle donne che si erano rivolte a lui per trattamenti di fisioterapia, crioterapia e pressoterapia. Secondo la Pocura, che ha aperto un fascicolo dopo la denuncia di una delle vittime, avrebbe commesso tali violenza “senza consenso e facendo leva sulle fragilità psicologiche e fisiche delle donne e carpendone la fiducia”. A supportare le accuse le immagini delle telecamere installate dagli investigatori all’interno della palestra. I magistrati hanno anche disposto il sequestro preventivo dell'associazione sportiva dilettantistica, adibita a palestra dove l’uomo esercitava la sua attività, svolta in assenza dei prescritti titoli di studio, della prevista abilitazione e della necessaria iscrizione all'albo.

A conclusione dell'interrogatorio la difesa ha depositato della documentazione oltre ad una istanza di revoca della misura cautelare. Su tale richiesta il gip si è riservato di decidere all'esito del parere del pubblico ministero.