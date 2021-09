Intimidazione al candidato di Fare Latina, la solidarietà del sindaco Coletta. Oggi riunione in prefettura

Solidarietà alla candidata sindaco Annalisa Muzio e al candidato della lista Fare Latina, vittima di un gesto intimidatorio avvenuto questa mattina all'apertura del point elettorale, è stata espressa dal sindaco di Latina Damiano Coletta.

"Non permetteremo a nessuno - ha dichiarato il primo cittadino - di incendiare la campagna elettorale con la violenza. Mi sono immediatamente attivato, come sindaco della città, con il signor prefetto e oggi pomeriggio si terrà un Comitato provinciale per la sicurezza. Non voglio creare allarmismi ma esprimo preoccupazione per il clima che si sta generando, anche a fronte di alcuni episodi di vandalizzazione di spazi pubblici, come accaduto a Latina Scalo in piazza San Giuseppe, per i quali sto valutando di presentare un esposto come primo cittadino di Latina in carica".