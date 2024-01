Intimidazioni per il primo chiosco al lido di Latina: chi sono gli arrestati

Sono cinque le persone arrestate, mente per altre tre sono stati disposti gli obblighi di firma, nell’ambito dell’operazione condotta dalla squadra mobile di Latina a conclusione delle indagini avviate dopo la segnalazione del Comune di Latina in merito all’aggiudicazione dei chioschi sul lato sinistro del lungomare di Latina, quello tra Capoportiere e Rio Martino.

I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di turbata libertà degli incanti ed estorsione aggravati dal metodo mafioso, diversi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per trasferimento fraudolento di valori.

Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile con con il coordinamento della Dda di Roma e nel mirino è finita soprattutto l’aggiudicazione del primo chiosco al lido, quello più noto come Topo Beach. Il via alle attività degli investigatori è stato dato dalla segnalazione del Comune di Latina presentata nei primi mesi del 2020 in riferimento alla procedura ad evidenza pubblica avviata nei primi mesi del 2020 e al fatto che la rinuncia alla gestione del primo chiosco da parte dei legittimi aggiudicatari potesse essere il frutto di pressioni. Stesso copione di quanto accaduto quattro anni prima e che aveva spinto l’allora sindaco Damiano Coletta a presentare, nell’aprile del 2017, un esposto in Questura.

Nell’operazione di oggi due uomini sono finiti in carcere per reati legati allo spaccio di stupefacenti: Ahmed Jeguirim di 40 anni e Christian Ziroli di 29 anni. Tre sono invece le persone agli arresti domiciliari con l'accusa di turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso: Maurizio Zof e Alessandro Zof, padre e figlio di 69 e 39 anni- Alessandro Zof è già in carcere per un altro procedimento -, e Pasquale Scalise di 52 anni.