Intimidazioni per il primo chiosco al lido, dalle rinunce sospette alle segnalazioni: come nasce l’inchiesta

E’ stata una segnalazione del Comune di Latina in merito all’aggiudicazione dei chioschi sul lato sinistro del lungomare di Latina, quello tra Capoportere e Rio Martino, e fatta nel corso dei primi mesi del 2021 a dare il via alle indagini condotte dalla squadra mobile, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, che hanno squarciato il velo su una realtà fatta di intimidazioni, minacce, pressioni e rinunce sospette. Situazioni anomale che già avevano attirato l’attenzione qualche anno prima e più precisamente nel 2017 quando l’allora sindaco del capoluogo pontino, Damiano Coletta, aveva presentato un esposto in Questura contro ignoti temendo che ci fossero delle intimidazioni che spingevano gli imprenditori a rinunciare.

Otto le misure cautelari, cinque gli arresti

L’operazione è scattata all’alba di oggi con l’esecuzione da parte della polizia di 8 misure cautelari nei confronti di altrettante persone per i reati, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti ed estorsione aggravati dal metodo mafioso, diversi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per trasferimento fraudolento di valori. Due uomini sono finiti in carcere per reati legati allo spaccio di stupefacenti, altri tre sono invece ai domiciliari per i reati di turbata libertà degli incanti e di estorsione aggravati dal metodo mafioso mentre altre tre persone sono state sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La segnalazione del Comune e il via alle indagini

L’attività di indagine della squadra mobile ha interessato l’arco temporale tra il 2016 e il 2020. A dare il via a tutto appunto una segnalazione del Comune ad inizio 2021 attraverso cui si faceva riferimento al fatto che la rinuncia alla gestione del primo chiosco del lungomare di Latina da parte dei legittimi aggiudicatari, individuati all’esito di una procedura ad evidenza pubblica avviata nei primi mesi del 2020 dall’amministrazione, potesse essere il frutto di pressioni da parte di non meglio precisati soggetti. Un film già visto nel capoluogo pontino; una situazione che sembrava riproporre quanto già accaduto nel 2016, quando il Comune di Latina aveva emanato un bando per la realizzazione dei chioschi sull’area demaniale antistante il lungomare. Quelle strane rinunce per la gestione proprio del primo chiosco dopo l’aggiudicazione definitiva aveva quindi destato più di qualche sospetto. “Questa vicenda merita approfondimenti riguardo le rinunce pregresse e potenziali da parte degli assegnatari - diceva nel 2017 l’allora sindaco Coletta dopo aver presentato l’esposto in Questura -. Auspico che sia fatta presto chiarezza. Qualora fossero accertate oggettive responsabilità avremo la dimostrazione che in questa città è necessario un sempre maggiore impegno per vedere ripristinata la legalità”.

Le intimidazioni attraverso i social

Gli approfondimenti hanno quindi permesso di “acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di una serie di atti intimidatori realizzati tra il 2016 ed il 2020, veicolati anche tramite i social network, che hanno inciso negativamente sull’aggiudicazione del primo chiosco del lungomare di Latina e sulla libera attività esercitata dai gestori degli altri esercizi pubblici di ristorazione ivi ubicati” spiegano dalla Questura. Intimidazioni che, come ha aggiunto il capo della squadra mobile Matteo Falso, non avvenivano solo in maniera classica, ma anche attraverso una campagna social riguardante proprio il primo chiosco volta a rimarcare il possesso di quella struttura.

Un’area sensibile del lungomare: gliincendi a maggio scorso

Ed è “un’area sensibile” del territorio di Latina quella dove si trovano i chioschi tra Capoportiere e Rio Martino a Latina. Così l’ha definita Falso. E’ ancora fresco nella memoria quanto accaduto a maggio dello scorso anno con i due incendi in serie che hanno interessato lo stesso primo chiosco e il quinto, a distanza di pochissimi giorni uno dall’altro e mentre la città era con l’attenzione alle elezioni comunali. Le indagini sui due episodi vanno intanto avanti.

Gli episodi legati allo spaccio

Nel corso dell'attività condotta dalla squadra mobile e che si è concretizzata negli arersti di oggi sono poi stati raccolti anche gravi indizi in merito all’attività di spaccio di stupefacenti gestita da uno degli indagati in questa inchiesta, che hanno consentito di ricostruire l’utilizzo di metodi intimidatori impiegati per la riscossione dei crediti insoluti. E sono emersi anche gravi indizi in merito ad alcuni episodi di spaccio e di recupero con metodi violenti dei relativi crediti da parte di altri tre degli indagati, nonché in merito alla intestazione fittizia in capo ad un altro indagato di una società gestita di fatto da un altro soggetto.