Esalazioni di gas nella casa di Roma, intossicata l’ex assessore di Formia Antonella Prenner

La donna era con lo scrittore Valerio Massimo Manfredi nell’abitazione di Trastevere quando entrambi sono stati trovati privi di sensi. Soccorsi sono stati portati in ospedale per intossicazione da esalazioni di monossido di carbonio

E’ ricoverata all’ospedale Umberto I di Roma la scrittrice ed ex assessore di Formia Antonella Prenner trovata priva di sensi ieri insieme a Valerio Massimo Manfredi in una appartamento nella zona di Trastevere a Roma. Da quanto si apprende, entrambi sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione da esalazioni di gas, molto probabilmente monossido di carbonio.

A dare l’allarme la figlia dello scrittore Valerio Massimo Manfredi. Sul posto, , nell’abitazione di via dei Vascellari nella Capitale, come riporta RomaToday, sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti del Commissariato Trastevere ed i vigili del fuoco, con l'ausilio della squadra CRRC (Carro Rilevamento Radiattivo Chimico), che hanno effettuato rilevamenti per valutare la presenza di monossido di carbonio negli ambienti. Nel corso delle operazioni il palazzo di via dei Vascellari è stato evacuato per verificare da dove fosse partita la perdita.

Secondo i primi accertamenti ad intossicare i due scrittori sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio dovute probabilmente ad un malfunzionamento della caldaia. Un incidente domestico dunque. L’uomo è stato ricoverato in un primo momento al San Camillo e poi trasferito a Grosseto, Antonella Prenner è attualmente ricoverata all'Umberto I di Roma.

Chi è Antonella Prenner

Antonella Prenner è una filologa e latinista ed insegna all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha scritto numerosi e importanti studi sulla letteratura antica. Nel 2018 ha firmato il suo primo romanzo, Tenebre. Vanta anche un'esperienza come assessore alla cultura del Comune di Formia durante l'Amministrazione guidata dal sindaco Sandro Bartolomeo.