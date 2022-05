Abusivismo edilizio in zona sottoposta a vincolo: sequestro e denuncia

Nell'ambito di servizi mirati finalizzati alla prevenzione e repressione degli abusi edilizi nel comune di Itri il personale della polizia locale ha effettuato un sequestro di un manufatto realizzato senza titoli autorizzativi. Il controllo ha riguardato in particolare una zona agricola del territorio sottoposta a vincolo idrogeologico, in cui si stavano realizzando opere murare e un solaio di cemento armato per delimitare un'area esterna attigua a un fabbricato già esistente.

La muratura in blocchi prefabbricati di cemento misurava circa 1,80 metri di altezza mentre la superficie occupata era di circa 30,60 metri quadrati. La polizia locale ha denunciato in stato di libertà il proprietario delle opere alla Procura della Repubblica di Cassino per i reati relativi al Testo unico edilizio. L’area individuata è stata invece posta sotto sequestro preventivo.