Viaggiavano in auto con dosi di droga: i carabinieri scoprono in casa cocaina e hashish

Arresti in flagranza, a Itri, per detenzione e spaccio di droga. Nel corso di un ordinario controllo della circolazione stradale, i carabinieri hanno fermato un'auto con due uomini a bordo. L'atteggiamento insofferente e nervoso manifestato da entrambi ha però insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito, con una perquisizione personale e del veicolo.

Hanno così scoperto che il più giovane, un 28enne di Itri, nascondeva alcune dosi di stupefacente nel giubbotto. La perquisizione a quel punto è stata estesa anche alla sua abitazione, dove i militari hanno trovato, all’interno di una cassettiera, altra droga insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. In totale sono stati sottoposti a sequestro 20 grammi di cocaina e 25 di hashish. Per il 28enne e per un 62enne residente a Lenola è scattatao l'arresto con la detenzione domiciliare nelle rispettive abitazioni, come disposto disposto dal sostituto procuratore di turno della procura di Cassino.