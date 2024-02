Individuata la banda specializzata in furti in abitazione: fermato l'autista, caccia ai due complici

Con un'auto a noleggio avevano raggiunto, da Caserta, il comune del sud pontino, Itri, con l'intento di mettere a segno un furto. Ma sono stati incastrati dai carabinieri, che hanno mandato in fumo i piani. Una complessa operazione di controllo straordinario del territorio ha permesso infatti di individuare una banda di albanesi specializzati in furti in abitazioni.

I militari della stazione di Itri, con il supporto e la direzione del Norm- sezione operativa della compagnia di Formia, su segnalazione di un cittadino, sono riusciti a risalire a un’auto sospetta, presa a noleggio in un comune del casertano e utilizzata dai malviventi per raggiungere Itri. La vettura è stata rintracciata in un parcheggio del centro del paese, con a bordo solo il conducente che era stato incaricato di portare gli altri due complici in precise aree periferiche dello stesso centro. L’uomo, fermato dai militari, non ha saputo fornire spiegazioni sulla sua presenza a Itri, ed è stato condotto in caserma per accertamenti. Proprio qui però ha ricevuto un messaggio degli altri due complici, che gli inviavano le coordinate stabilite per il punto in cui avrebbe dovuto recuperarli per ricondurli a Caserta.

Così, al luogo dell'appuntamento c'è stata un'amara scoperta. A presentarsi non è stato infatti il componente della banda, che in quel momento era stato fermato in caserma, ma i militari dell'Arma. I complici che avevano ormai messo a segno un furto, ormai scoperti hanno sfruttato la loro conoscenza del territorio e si sono dati alla fuga. Con il favore del buio, si sono dileguati nascondendosi nella fitta zona boschiva che circonda il paese. I carabinieri hanno avviato le ricerche su tutto il territorio ma le perlustrazioni dell’area, che hanno coinvolto anche alcuni residenti a cui i militari si sono rivolti, non hanno dato esito. Le tracce dei complici si sono perse nelle valli scoscese della zona. I militari hanno però accertato che poco prima la banda aveva commesso un furto all'interno di una casa disabitata in una zona collinare, a pochi passi dal punto di incontro con il terzo uomo che era alla guida dell'auto.

Le ricerche sono proseguite fino alla mattina del giorno dopo con controlli estesi anche alle stazioni ferroviarie e lungo le principali strade che circondano Itri, con verifiche su auto e moto all'ingresso del comune del sud pontino. Le attività di indagine per l'identificazione degli altri componenti della banda proseguiranno con incisività anche nei prossimi giorni, attraverso un'attenta attività di prevenzione.