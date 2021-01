Consumavano bevande al tavolino di un bar: avventori multati e locale chiuso

E' accaduto a Itri, nel corso di controlli mirati per la verifica del rispetto delle normative anti covid. La caffetteria chiusa per cinque giorni

Erano intenti a consumare bevande a un tavolino allestito all'esterno del bar senza rispettare l'obbligo dell'asporto. Tre avventori sono stati sorpresi a Itri dai carabinieri della stazione locale nell'ambito di un servizio finalizzato proprio alla verifica del rispetto delle normative anti covid. Le tre persone avevano infatti utilizzato un tavolino che era stato sistemato vicino all'ingresso del locale caffetteria proprio per le consumazioni all'esterno.

Gli avventori sono stati quindi sanzionati mentre al titolare dell'esercizio è stata contestata la violazione amministrativa relativa al mancato rispetto della misura prevista dalla normativa vigente, che consente appunto solo l'asporto e vieta la consumazione sul posto.

L’autorità amministrativa è stata informata per l'erogazione di eventuali sanzioni accessorie in aggiunta all'immediata chiusura dell'esercizio che è stata già disposta per un periodo di 5 giorni.