I carabinieri gli notificano il ritiro delle armi ma in casa sparisce un fucile

I carabinieri sono arrivati nella sua abitazione per notificargli un'ordinanza di ritiro di armi e munizionamento. In casa però i militari non hanno ritrovato un fucile da caccia che l'uomo deteneva. Un 36enne è stato denunciato a Itri dai militari della stazione locale. L'ordinanza di ritiro delle armi era stata emessa dalla questura di Latina ma i carabinieri hanno scoperto che il suo fucile era sparito.

Il 36enne inoltre non è stato in grado di giustificarne la mancanza ed è stato quindi denunciato per omessa custodia delle armi.