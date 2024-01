Rifiuti abbandonati senza autorizzazione: discarica a cielo aperto nel bosco di Itri

Condannato per i reati di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e commercio di rifiuti. A carico di un 67enne originario di Formia e residente a Itri è scattata un'ordinanza di revoca del decreto di sospensione della carcerazione, a cui hanno dato esecuzione i carabinieri della stazione locale. Un provvedimento restrittivo che è stato emesso dall'autorità giudiziaria di Cassino in seguito a una sentenza definitiva del tribunale, emessa nel 2020, per reati relativi appunto a un'illecita gestione di rifiuti.

Come accertato dall'autorità giudiziaria la gestione, in merito a raccolta, smaltimento e commercio, avveniva in mancanza delle necessarie autorizzazioni all'attività. All’epoca dei fatti constati l'uomo infatti esercitava abusivamente l'attività di raccolta e smaltimento di materiale inerte che abbandonava in modo incontrollato anche nelle zone boschive del territorio di Itri. La discarica abusiva a cielo aperto che aveva creato necessiterà ora di un intervento straordinario di bonifica.