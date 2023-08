Pericolo frane a Itri dopo l'alluvione, atti amministrativi in dirittura d'arrivo

L’assessore regionale all’ambiente e sport Elena Palazzo risponde a quella che lei stessa definisce “più che legittima preoccupazione del comitato di residenti di Itri in merito al persistente pericolo di frane nella zona Giovenco-Campiglioni” sottolineando che la responsabilità dei mancati interventi per mettere in sicurezza il territorio dopo l’alluvione del novembre 2021 è dell’amministrazione comunale.

“È importante sapere – spiega l’assessore - che la somma di 167.635 euro che la Regione deve restituire al Comune di Itri come rimborso, dopo che è stato riconosciuto lo stato di calamità, non è stata ancora erogata e questo perché manca la documentazione necessaria. Innumerevoli volte mi sono rivolta agli uffici comunali e al sindaco Agresti affinché fossero presentate le carte senza le quali il finanziamento non può essere sbloccato ma, incomprensibilmente, nulla è stato fatto fino ad oggi. Eppure, ho immediatamente messo i dipartimenti regionali a disposizione di quelli comunali. A questo punto – prosegue - mi rivolgo al sindaco affinché spieghi una volta per tutte alla cittadinanza perché si rifiuta di procedere con la messa a disposizione della documentazione. L’agenzia della Protezione Civile non potrà ancora attendere per molto e Itri rischia così di perdere definitivamente il rimborso”.

La Palazzo sottolinea che la precedente giunta ha lasciato la Regione senza aver approvato il bilancio ed è stato quindi necessario aspettare l’assestamento del bilancio di fine luglio per trovare le somme necessarie. “Da quel momento – conclude l’assessore - gli uffici della Regione stanno lavorando senza sosta, anche durante il mese di agosto, per predisporre gli atti amministrativi necessari che saranno pronti i primi di settembre. Nel frattempo abbiamo avviato i primi interventi, procedendo a liberare dai detriti via VIII Marzo”.