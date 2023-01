Maltempo, a Itri il sindaco attiva il Coc per fronteggiare l’emergenza neve

A Itri è stato attivato nelle scorse ore il Coc, Centro Operativo Comunale, per avverse condizioni metereologiche dovute a neve. La decisione presa dal sindaco Giovanni Agresti, in collaborazione con la sua vice Elena Palazzo e il responsabile della polizia locale e Protezione Civile Alberto D’Alessandro, con la firma all’ordinanza che è stata apposta nella mattinata di oggi, domenica 22 gennaio.

Il maltempo di questo fine settimana sta interessando anche la provincia di Latina. Nelle zone montuose, ma anche a quote più basse, sono state registrate precipitazioni nevose che stanno casuando anche qualche disagio. Come accaduto proprio a Itri. “In considerazione dell’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e neve, emanata dagli organi di Protezione civile regionale e comunicata dal Comune di Itri per venerdì 20 gennaio”, in cui venivano annunciate “nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri, specie sulle zone meridionali, localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri su zone vallive interne, con apporti al suolo da deboli a moderati”, si legge in una nota del Comune, “ieri in serata e questa mattina sono stati molteplici e notevoli i disagi incontrati da allevatori e imprenditori agricoli nel raggiungere i propri fondi montani e i propri capi di bestiame, nelle località di Tozze, Trasta e Campello". Per questo il primo cittadino questa mattina ha sentito anche il prefetto Maurizio Falco, che ha espresso la propria vicinanza al sindaco, alla cittadinanza e a tutti gli operatori agricoli e allevatori interessati dai disagi, decidendo poi di aprire il Coc “per coordinare gli interventi necessari ad affrontare l’emergenza neve in quei luoghi, attivando subito la polizia locale per la gestione della viabilità nella zona di San Nicola-Campello, affollata da persone che si sono recate sul posto per vivere la copiosa nevicata delle scorse ore”.

L’invito ai cittadini è quindi quello di collaborare, non recandosi nei luoghi in emergenza, consentendo agli operatori di soccorso di liberare la strada e gestire il traffico.