Fugge dai carabinieri calandosi dalla finestra, rintracciato con l'elicottero e arrestato

Ha dato vita ad un rocambolesco inseguimento per il quale è stato utilizzato anche un elicottero un 23enne di Itri sottoposto agli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria. Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri della locale stazione, mentre di dava alla fuga calandosi da una finestra della sua abitazione e facendo perdere le proprie tracce.

Così è scattata una vera e propria ‘caccia all’uomo’. Il 23enne si è infatti dileguato nell’attigua montagna in località San Cristoforo, una zona notoriamente impervia e difficilmente accessibile al controllo da terra, motivo per cui i carabinieri hanno richiesto l’intervento del nucleo elicotteristi.

Grazie all’ausilio del personale specializzato, dopo circa nove ore, il fuggitivo è stato rintracciato e bloccato ma ha tentato nuovamente la fuga divincolandosi dalla presa dei militari, senza riuscirci. L’operazione si è conclusa con l’arresto del giovane per evasione in attesa del processo per direttissima.