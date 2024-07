Furti e violazione dei divieti: i genitori non lo accolgono più in casa: 25enne dai domiciliari al carcere

Sospesa la detenzione dominiciliare a carico di un cittadino russo di 26 anni: i genitori non sono più disponibili ad accoglierlo in casa. Il tribunale di di sorveglianza ha così disposto la revoca dei domiciliari e la conseguente reclusione in carcere, nella casa circondariale di Cassino.

Il giovane infatti durante il periodo dei domiciliari in più di una occasione non ha rispettato le prescrizioni che gli erano state imposte ed è stato ripetutamente segnalato. Diverse anche le violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale che prevedevano il rientro entro le 21 e il divieto di uscire prima delle 7, così come il divieto di non frequentare persone condannate.

L'ultimo grave episodio risale poi al 15 luglio, quando il giovane è stato riconosciuto responsabile di alcuni furti commessi a un coetaneo residente nel comune di Itri, ai danni di alcuni stabilimenti balneari di Sperlonga. I due ragazzi, incastrati da alcuni frame dei circuiti di videosorveglianza, sono stati ripresi mentre portavano via generi alimentari e bottiglie di alcolici pregiati.