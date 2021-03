Rubano un'auto ma trovano un posto di blocco dei carabinieri: denunciati tre minorenni

Sono stati fermati dai carabinieri a Itri e sorpresi a bordo di un'auto risultata rubata poco prima nella cittadina. Protagonisti sono tre giovani, tutti ancora minorenni, che dopo aver rubato la vettura e aver percorso poche centinaia di metri sono incappati n un posto di blocco dei militari.

Come emerso da un rapido controllo, il furto del veicolo era stato denunciato dal proprietario qualche ora prima presso la tenenza dell'Arma di Gaeta. Per i tre ragazzi è scattata dunque una denuncia per il reato di furto aggravato in concorso.