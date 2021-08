Ubriaco alla guida dell'auto provoca un incidente, denuncia e patente ritirata

Guidava ubriaco ed è rimasto coinvolto in un incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze ma questo gli è costato una denuncia per guida in stato di ebrezza.

E’ accaduto a Fondi dove i carabinieri della locale Tenenza hanno sorpreso un 22enne di Roma che si era messo alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Il giovane ha avuto un incidente, fortunatamente senza che qualcuno rimanesse ferito, e trasportato in ospedale per i controlli è stato sottoposto anche all’esame sul tasso alcolico che è risultato superiore ai limiti consentiti dalla legge. La sua patente di guida è stata ritirata.