Due incendi d'auto nella notte: uno dei due veicoli rubato poco prima e poi dato alle fiamme

Due incendi di auto nella notte a Itri. Il primo allarme è stato dato intorno all'1,30. A fuoco la vettura di proprietà di una donna, rubata solo qualche ora prima da una strada pubblica. I ladri l'hanno abbandonata e poi l'hanno data alle fiamme. Il veicolo è stato completamente distrutto dal fuoco e mentre i vigili del fuoco erano al lavoro per domare il fuoco sono stati allertati per un secondo incendio divampato in un'altra zona del paese.

Questa volta l'auto, di un residente di Itri, era stata posteggiata poco lontano dall'abitazione. Qui le squadre di vigili hanno lavorato un'ora prima di riuscire a domare il rogo. In entrambi i casi le fiamme sarebbero di origine dolosa. Sui due episodi indagano i carabinieri per individuare i responsabili.