Degenera la lite, colpisce un uomo che finisce in ospedale: denunciato un 31enne

Il giovane deferito per lesioni personali gravi; la vittima ha riportato la frattura orbitale all’occhio sinistro. I fatti sono accaduti ad itri

Degenera la lite e colpisce un uomo mandandolo in ospedale: un giovane di 31 anni è stato denunciato ad Itri dai carabinieri.

Le indagini che hanno portato alla denuncia del giovane sono state condotte dai militari della locale Stazione che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto riferito dall’Arma, nel corso della lite, sorta fra i due era per futili motivi, il 31enne ha colpito ad un occhio l’uomo di 62anni per il quale si sono rese necessarie le cure ospedaliere presso il pronto soccorso di Formia.

La vittima ha infatti riportato la frattura orbitale all’occhio sinistro; la prognosi per lui è di 40 giorni. Al termine degli accertamenti per il 31enne è scattata la denuncia per lesioni personali gravi.