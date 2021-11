Itri, vertice e sopralluogo del prefetto dopo il nubifragio e la frana. Scuole ancora chiuse

E' ancora sotto stretta sorveglianza il territorio del comune di Itri, martoriato dal maltempo e dal violento nubifragio che si è abbattuto nei giorni scorsi e che ha provocato smottamenti e colate di fango in diverse zone del paese. E' il momento della conta dei danni e anche quello della ricostruzione, ma le nuove possibili piogge spaventano ancora il territorio.

Proprio ieri, 8 novembre, si è tenuto un incontro, presso il Comune di Itri, che ha visto la partecipazione del prefetto Maurizio Falco, del sindaco Giovanni Agresti e del suo vice Elena Palazzo, del Genio Civile della Regione Lazio, del comandante dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei rappresentanti di polizia di Stato, polizia locale e Arma dei carabinieri. Obiettivo fare il punto della situazione e programmare la macchina delle istituzioni che sta intervenendo nell'emergenza. Il sindaco da parte sua ha rassicurato la popolazione sul fatto che la situazione sarà costantemente monitorata. Il prefetto invece, dopo essersi congratulato con la macchina dei soccorsi, ha tracciato un quadro degli interventi per la messa in sicurezza del territorio assicurando un coordinamento di tutte le operazioni. Dopo il vertice in Comune il prefetto Falco ha voluto effettuare personalmente un sopralluogo nei luoghi più colpiti dalla frana, incontrando e rassicurando la popolazione.

Il primo cittadino intanto nella giornata di ieri ha emesso una nuova ordinanza che dispone la chiusura delle scuole ancora per le giornate di oggi, 9 novembre, e domani. La Giunta ha approvato la dichiarazione dello stato di calamità naturale.Ad oggi circa 50 persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni e sono ospitate presso strutture ricettive della zona.

Un nuovo vertice in prefettura, con la direzione regionale della protezione civile e il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, è stato convocato anche per la giornata di domani.