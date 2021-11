Un fuoristrada e i droni della Croce Rossa a disposizione della comunità di Itri

Il sindaco di Itri Giovanni Agresti ha ricevuto ieri mattina, 14 novembre, presso il Coc istituito in Comune una rappresentanza dei vertici regionale della Croce Rossa. L'incontro ha visto la partecipazione del presidente del comitato regionale Adriano De Nardis accompagnato dal delegato per le attività in emergenza Michele Gallo, del presidente del comitato della Cri di Itri Antonella Di Vozzo e di altri collaboratori e volontari.

La riunione è stata utile per una organizzare una condivisione info-operativa con la Croce Rossa in seguito alla frana e al nubifragio del 3 novembre scorso. Il presidente De Nardis ha messo a disposizione del primo cittadino di Itri professionalità e attrezzature tra cui droni con autorizzazione Enac appartenenti alla flotta regionale e già più volte utilizzati durante altre calamità, in scenari di dissesto idrogeologico, ricerca e soccorso.

Nel primo pomeriggio, nonostante la pioggia battente di domenica, il presidente regionale ha poi voluto personalmente visitare le zone colpite dalla calamità del 3 novembre, verificare i fabbisogni della popolazione e complimentarsi per l'incessante lavoro svolto finora dai volontari di Itri, che ora potranno contare su un nuovo mezzo fuoristrada destinato all'assistenza degli sfollati e per eventuali ulteriori operazioni di evacuazione, allo stato previste dalle autorità in caso di condizioni meteorologiche avverse.