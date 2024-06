Si scaglia contro la moglie e la picchia davanti ai figli di 7 anni

L'ennesima lite familiare, botte, minacce e violenze alla moglie. Un nuovo caso di maltrattamenti in famiglia che arriva dal territorio di Itri. A dare l'allarme è stato un vicino di casa della coppia, coinvolto nella discussione.

Quando i militari dell'Arma hanno raggiunto l'abitazione indicata, attraverso le testimonianze hanno potuto ricostruire quanto era accaduto poco prima. L'uomo, 43enne del luogo, si era reso responsabile di un'aggressione verbale e anche fisica contro la moglie, una donna di nazionalità rumena di 42 anni.

Durante un litigio si è scagliato contro la donna, le ha graffiato e poi tirato il cuio capelluto. L'aggressione si è consumata davanti ai figli minori, due bambini di 7 anni. I minori sono stati immediatamente messi in protezione e affidati alla nonna paterna, mentre per la madre è stato necessario ricorrere alle cure dell'ospedale di Formia. Per l'uomo è scattata una denuncia.