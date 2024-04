Denunce per furto, droga e porto abusivo di un coltello: raffica di controlli nel sud pontino

Denunce per furto, porto d'armi e detenzione e spaccio di droga. E' l'esito del vasto servizio di controllo del territorio predisposto nel sud pontino dal comando provinciale dell'Arma. Sotto la direzione del Norm della compagnia di Formia, i militari della stazione di Itri e di Scauri di Minturno hanno denunciato complessivamente quattro persone.

In particolare sul territorio di Itri hanno scoperto un 27enne, originario di Napoli ma residente nella cittadina pontina, in possesso di un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri che portava con sè in luogo pubblico senza un giustificato motivo. Per queste ragioni è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Un ragazzo di 17 anni è stato invece deferito per il reato di furto aggravato. Il giovane, originario della provincia di Milano, è ritenuto responsabile di aver rubato una bicicletta elettrica del valore di alcune migliaia di euro, approfittando di un attimo di distrazione del proprietario. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre girava sulla stessa bici sul lungomare di Scauri.





Un 44enne di Minturno è stato inoltre denunciato perché trovato con 5 grammi di hashish, un bilancino di precisione per pesare lo stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi. Infine, una donna residente a Gaeta si è resa responsabile di un incidente autonomo ma ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti conseguenti. La conducente, di 43 anni, ha perso il controllo della sua auto ed è piombata su alcuni veicoli in sosta, per fortuna senza provocare feriti. All'arrivo dei carabinieri però ha rifiutato di sottoporsi agli esami per la verifica dell'assunzione di alcol o droga ed è stata quindi denunciata.

Oltre alle quattro denunce, il personale della compagnia dei carabinieri di Formia ha poi segnalato alla prefettura tre giovani per consumo personale di stupefacenti, trovati con modiche quantità di cocaina e di hashish.