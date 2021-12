Morto a 16 anni investito dal treno: lutto cittadino a Itri per la scomparsa di William Ferrazzin

Una giornata di lutto di cittadino è stata proclamata nel comune di Itri per la morte del giovane William Ferrazzin, morto a 16 anni vittima di un tragico incidente. Il ragazzo, il 14 dicembre, è stato travolto da un treno tra le stazioni di Itri e Formia. Una decisione, quella del sindaco di Itri Giovanni Agresti, per "rimarcare l'intenzione e la volontà di partecipare al dolore dei familiari della vittima e dell'intera comunità itrana, anche in forma pubblica e istituzionale".

I funerali del ragazzo sono in programma domani, sabato 18 dicembre, alle 15,30, presso la parrocchia di Santa Maria Maggiore. Il lutto cittadino sarà per l'intera giornata. Il Comune invita tutti i cittadini, i titolari di attività commerciali, organizazzioni politiche e sociali, associazioni sportivi e culturali a esprimere la partecipazione attraverso la sospensione di tutte le attività durante i funerali, "evitando - si legge nell'ordinanza - comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino. Bandiere a mezz'asta nei palazzi delle istituzioni.