Morì durante la potatura degli alberi, condannata a due anni la proprietaria della tenuta

Due anni di reclusione e risarcimento per le parti civili. Si è concluso con una condanna per omicidio colposo il processo per la morte di Paolo Pannozzo, l'operaio di 47 anni, precipitato da una scala, da un’altezza di alcuni metri, mentre era intento a svolgere alcuni lavori di potatura all’interno della tenuta Pennacchio di Itri.

Sul banco degli imputati c’era la proprietaria del terreno, Lelia Pennacchio, 78 anni che secondo l’accusa per imprudenza e imperizia aveva consentito all’operaio di lavorare “senza avergli preventivamente fornito idonea formazione specifica sui rischi connessi alla potatura e al taglio degli alberi né tantomeno i necessari dispositivi di protezione individuali”. L’incidente, avvenuto in un fondo agricolo in località Tarragona mentre Pannozzo stava procedendo a tagliare un albero collocato lungo una scarpata con un notevole dislivello, circa quattro metri, tra la base e la sommità dell’albero. L’uomo aveva perso l’equilibrio ed era precipitato a terra riportando un trauma cranico, una serie di fratture alla testa e una emorragia cerebrale: le sue condizioni erano apparse da subito molto delicate e dopo il trasporto al Dono Svizzero di Formia era stato elitrasportato al Goretti di Latina. Ma la gravità della sue condizioni ne avevano causato la morte dopo un mese e mezzo di agonia periodo durante il quale non ha mai ripreso conoscenza.

Oggi l’ultima udienza del processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Laura Morselli che ha ritenuto Lelia Pennacchio, difesa dall’avvocato Leone Zeppieri, colpevole. Per lei una condanna a due anni di reclusione con la sospensione condizionale della pena mentre ai familiari della vittima, costituitisi parte civile con gli avvocati Giulio Mastrobattista, Atena Agresti e Paolo Maselli, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni.