Narcotizza un uomo in casa per rubare oggetti d'oro, identificata e denunciata per furto

Aveva narcotizzato un uomo per poter agire indisturbata e consumare un furto all’interno di un’abitazione a Itri. Ma le indagini condotte dai carabinieri della locale stazione hanno condotto a individuare e denunciare la responsabile del colpo: si tratta di una 30enne di origine romena domiciliata presso un campo nomadi di Aprilia.

La donna il 2 agosto scorso avrebbe rubato alcuni oggetti d’oro del valore di circa 2500 euro all’interno di un’abitazione dopo avere narcotizzato il proprietario che in quel momento si trovava in casa. La donna è stata denunciata per furto.