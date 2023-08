Hashish e cocaina in dosi già pronte per essere vendute, pusher arrestato

Un 31enne di Itri è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è incappato in un controllo da parte dei carabinieri del Comando Stazione di Itri che nel caso specifico si sono avvalsi anche del supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria: nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 31enne sono stati rinvenuti 12.30 grammi di cocaina già suddivisa in 14 dosi, 12.20 grammi di hashish e 0.35 grammi di crack oltre al materiale per il confezionamento della droga. Il tutto opportunamente occultato.

Per l’uomo è scattato un provvedimento di arresto ai domiciliari mentre la sostanza stupefacente e il resto del materiale sono stati sottoposti a sequestro.