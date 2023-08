Sorpreso fuori dal bar con una pistola rubata

Ricettazione e porto abusivo di armi. Per queste ipotesi di reato è stato denunciato dai carabinieri in stato di libertà un cittadino straniero di 62 anni, domiciliato a Itri. L'uomo è stato sorpreso all'esterno del Bar dello sport del paese in possesso di una pistola calibro 40 priva di caricatore, che nascondeva nel pantalone.

La pistola, stando agli accertamenti dei carabinieri della stazione di Itri, risultava rubata dall'abitazione del legittimo proprietario, un uomo di 88 anni del luogo, datore di lavoro della moglie dell'uomo che lavorava nell'abitazione come collaboratrice domestica. Il furto era avvenuto mentre l'anziano era ricoverato all'ospedale di Formia. L'arma è stata ora sequestrata dai carabinieri e acquisita all'ufficio corpi di reato.