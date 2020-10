Itri, aveva quasi mezzo etto di droga già suddiviso in dosi: 29enne arrestato

E’ stato trovato in possesso di quasi mezzo etto di droga tra cocaina ed eroina: un giovane di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Itri. L’arresto nella serata di ieri, giovedì 29 ottobre, nell’ambito di un mirato servizio dei militari volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico il giovane è stato trovato in possesso di droga nel corso di perquisizioni personale e domiciliare: durante gli accertamenti, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto 36,7 grammi di cocaina e 7,84 grammi di eroina opportunamente occultate e già suddivise in dosi; trovato anche materiale utile per il confezionamento della droga.

Quanto rinvenuto dai carabinieri è stato posto sotto sequestro mentre il 29enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

