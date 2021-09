Tampona un'auto e si dà alla fuga, rintracciato e denunciato per omissione di soccorso e lesioni

Ha tamponato con la propria auto un altro autoveicolo con a bordo tre persone tra cui una bambina di un anno poi si è allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso e ha fatto perdere le proprie tracce.

Ma a rintracciarlo ci hanno pensato i carabinieri di Itri che, a conclusione di una mirata attività investigativa, hanno denunciato all’autorità giudiziaria una 27enne del posto per i reati di omissione di soccorso e lesioni colpose. Nel sinistro stradale infatti i due adulti presenti a bordo dell’autovettura tamponata hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni mentre quelle riportate dalla minore venivano giudicate guaribili in 2 giorni.