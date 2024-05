Sorvegliato speciale viola tutti i divieti: sorpreso al bar di notte con dei pregiudicati

Pregiudicato per diversi reati, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Doveva quindi evitare di uscire di notte (tra le 21 e le 7) e di frequentare altre persone con precedenti di polizia o sottoposte ad analoghe misure. I carabinieri lo hanno però sorpreso a Itri, di notte, in un noto locale del paese.

Insieme a lui, uno straniero residente in zona, c'erano diversi altri giovani che sono stati tutti identificati e sono risultati gravati da precedenti. Così, in violazione degli obblighi imposti dall'ordinanza emessa dal questore di Latina, per lo straniero "sorvegliato speciale" è scattata una denuncia.