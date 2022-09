Guardia di finanza: cambio al vertice del Gruppo di Latina: arriva il tenente colonnello Cerioni

Dopo l'insediamento del nuovo comandante provinciale della Guardia di finanza Giovanni Marchetti, cambia anche il comando del Gruppo della finanza di Latina, reparto che ha acquisito, rimodulate, le competenze di carattere operativo della soppressa Compagnia a seguito della recente configurazione ordinativa pensata e realizzata per rendere sempre più efficace il presidio di legalità economico-finanziaria assicurata dal Corpo nell’area. Nel capoluogo arriva infatti il tenente colonnello Ivano Cerioni, 45 anni originario di Roma che succede al capitano Gerardo Totaro, che dopo aver retto per due anni la Compagnia di Latina va a ricoprire un importante incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma.

Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia e Commercio, Cerioni ha ricoperto diversi incarichi sia operativi (nei reparti territoriali del Corpo e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria) che di staff (presso Comandi di II livello ma anche al Comando Generale, Organo di vertice del Corpo). Nel suo intervento di saluto, l’ufficiale ha ringraziato i vertici delle fiamme gialle per la fiducia accordatagli nel conferirgli il nuovo e prestigioso incarico, assicurando sin da subito il massimo impegno e un’assoluta collaborazione a tutte le Autorità per proseguire e sviluppare l’attività di prevenzione e contrasto della criminalità economico-finanziaria, in piena sinergia con le altre Forze di Polizia.

Il comandante provinciale, il colonnello Giovanni Marchetti, nel ringraziare il capitano Gerardo Totaro per l’importante attività svolta in questi due anni, ha rivolto al tenente colonnello Ivano Cerioni, il suo personale augurio di “buon lavoro”, rinnovandogli sentimenti di fiducia per il suo operato alla guida di un reparto operativo fondamentale per la sicurezza economica e finanziaria della provincia.